Thierry SIBUT

Mes objectifs:



Contribuer activement au développement durable de la performance économique et humaine d'une entreprise

Elargir et partager mon expérience et mes connaissances.





Mes compétences



Gestion d'entreprise (R&D, Production, Finance, Commercial…).

Definition de plans stratégiques

Optimisation de P&L et de la performance cash

Marketing stratégique, opérationnel et développement de business.



Management de l'innovation, développement de marques, communication, évènementiel.

Développement commercial, négociations dans les réseaux BtoB foodservice et industrie en France et à l'international et BtoC.

Maitrise de la stratégie de développement sur les marchés premium et très forte connaissance et expérience des autres segments.

Développement et management de projets et de processus d'organisation de gestion de la performance.

Management d'équipes multiculturelles et multifonctionnelles



Expérience et maitrise des fonctionnements de PME au sein de groupes internationnaux



Gestion des relations avec les IRP.



20 ans d'expérience dans l'agro-alimentaire.





Mes aptitudes:



Culture de la performance

Vision stratégique pour la création de valeur (organisation, innovation...)

Opérationnel et stratégique

Leadership

Expertise du management d'équipes mutifonctionnelles

Langues: Anglais (lu, écrit, parlé)

Italien (intermédiaire)





Mon style



• Visionnaire, stratégique et fédérateur.

• Déterminé, courageux, engagé et exigeant.

• Enthousiaste, créatif, constructif.

• Pragmatique et opérationnel.

• Respect et développement des équipes.



