FAIRE PREUVE DE PROFESSIONNALISME, C’EST TRAVAILLER AVEC DÉVOUEMENT, ÊTRE CONSCIENCIEUX ET EFFICACE, RESPECTER LES DÉLAIS ET OBTENIR DES RÉSULTATS. C’EST AUSSI FAIRE LA PREUVE DE SA COMPÉTENCE DANS SON DOMAINE DE SPÉCIALISATION ET, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, SE PRÉSENTER SOUS SON MEILLEUR JOUR ET EN FAISANT SENTIR QU’ON AIME SON TRAVAIL ET QU’ON EN EST FIER.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôleur de gestion

Audit