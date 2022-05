Thierry SIMBOZEL

Manager sérieux, dynamique et pragmatique, ayant le sens des responsabilités, homme de challenge, j'ai su mettre en place et développer dans chacun de mes postes un climat de confiance auprès de mes équipes, ainsi que de ma hiérarchie.



Ayant évolué dans diverses environnements tel que le général cargo, l’express, la messagerie, le froid, le vrac solide et liquide, la logistique, j’ai su adapter une politique commerciale efficace et fructueuse, avec de nombreux succès à la clé.



Responsable de la politique et de le démarche QSE, j’ai mis en place les actions nécessaire, afin de développer un environnement de travail sécuritaire et qualitatif, ainsi que la politique énergétique et la maîtrise des circuits environnementaux



Les projets et politiques d'entreprises sont mes moteurs quotidiens, mais je sais également lorsque cela s'avère nécessaire, agir en autonomie et être force de proposition.



Mes compétences :

management centre de profit

Direction opérationnelle groupe