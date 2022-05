Thierry SIMONNET

Directeur Général de Demo Do Brasil depuis le 1/09/2012



Directeur d'usine chez DEMO INJECTION depuis le 29/11/2010.



Directeur d'usine adjoint chez Bericap pendant 2 ans.



Responsable production chez BERICAP pendant 5 ans en production de grandes séries hautes cadences.



Responsable de production chez ERCE en République Tchèque pendant 2 ans pour l'industrie automobile, avec une mission de 2 semaines au Brésil.



Responsable injection chez Boulay Plastique pendant 3 ans avec plusieurs voyages en Chine, Taiwan et Corée pour développement et test de moules (pour la société Sagem)pour l'injection plastique.



Je parle l'Anglais et courament le Portugais (du Brésil).



Formation de plasturgiste niveau Bac + 3 en alternance avec la société Tecmaplast à Oyonnax.



Mes compétences :

Brésil

Plasturgie

Industrie

Management

Production