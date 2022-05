Thierry SIMONNET

Compétences

Stratégiques :

Mise en place des orientations stratégiques en matière d’informatique et de télécommunications.

Mise en place et suivi de la politique sécurité.

Veille technologique et juridique sur les évolutions du secteur en matière de systèmes d’information.

Organisation optimale des flux d’information de l’entreprise.

Adéquation entre les besoins des clients, la stratégie de l’établissement et les outils (utilisation large d’outils OpenSource équivalent au SILL 2015)..

Mise en place et suivi des procédures d’Assurance Qualité ISO-9001.



Opérationnelles :

Continuité du service informatique et réseau fourni aux utilisateurs.

Conception et mise en œuvre du système d’information et le maintenir en conditions opérationnelles.

Continuité de service pour la téléphonie de l’établissement.

Plan d’évolution des systèmes d’information dans l’entreprise dans le cadre des budgets acceptés et conformément aux changements technologiques décidés par la direction générale (Plan d’investissement triennal).

Schéma directeur Informatique.

Rédaction de cahiers des charges conformes aux besoins et aux choix de l’établissement.

Conduite de projets avec des équipes pluridisciplinaires et hétérogènes (administratifs, enseignants, chercheurs, étudiants).

Participation et montage de projets ANR (Tandem, QuoVadis), Européens (CompanionAble, vAssist), FUI (ARHOME, Mediactif).

Animation des projets informatiques par des réunions de pilotage et de validation, en lien avec les chefs de projet et les départements de l’établissement.



Ressources humaines :

Organisation et management de la direction informatique.

Recrutement et évolution des équipes.

Conduite du changement.

Management d’équipes hétérogènes.

Montage de consortium pour les projets ANR, EU, FUI.



Financieres :

Définition et suivi des budgets de la direction informatique

Investissements informatiques pour l’infrastructure commune et pour les départements de l’établissement, en tenant compte de leur efficacité et de la maîtrise des risques, en respectant les besoins exprimés par les utilisateurs ou clients.

Définition de la politique d’externalisation.

Définition, passation et suivi des marchés publics d'acquisition, de renouvellement et de services.

Suivi de projets de R&D subventionnés (ANR, EU, FUI).



Mes compétences :

Recherche

Informatique

Gestion de projet

Management

Système d'information