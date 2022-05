Thierry SOURNIES

Vous trouverez dans cette présentation mes différentes compétences et expériences qui vous permettront de mieux apprécier mon parcours.



Vous noterez, à sa lecture, la diversité de ma formation et la palette des missions que l'on m'a confié. Ainsi, j'ai occupé des fonctions variées qui vous démontreront ma réelle capacité d'adaptation.



De plus, j'ai travaillé dans des structures de tailles très diverses où l'on m'a confié des responsabilités dont je pense avoir toujours assuré les résultats.



Mes compétences :

Marketing

Grande distribution

Promotion

Gestion de projet

Distribution

Management

Commercialisation

Webmaster