Thierry TABUTEAU

Je suis un expert hautement qualifié dans le Facility Management (FM). Ceci intègre la gestion immobilière, la fourniture de services aux occupants et les services aux bâtiments (installations techniques).

Tout au long de mon parcours professionnel j'ai développé des connaissances et des compétences dans les aspects techniques, organisationnels, juridiques, financiers et commerciaux.

J'ai par ailleurs acquis une solide expérience dans le domaine de gestion transverse de projet internationaux et multisites.

Ma forte capacité d'adaptation m'a permis d'intégrer des univers très variés (Bâtiment, métallurgie, chimie, luxe, prestation de service, laboratoire pharmaceutique).

J'ai une compréhension à 360 ° du périmètre professionnel du Facility Management car j'ai travaillé alternativement comme responsable interne et comme fournisseur de prestation externalisée.



Mes compétences :

Gestion de projet

Avant vente

Gestion immobilière

Facility Management