Thierry TERMINET

Après 31 années passées au service de la défense de mon pays, j'ai acquis les compétences suivantes, développées tant en qualité de manager en tour de contrôle qu'en celle de cadre expérimenté en poste de direction (état-major) : management d'équipe, audit et inspections (de sécurité aérienne et d'installations sensibles), conduite de projet, conduite de changement.

Les valeurs d'esprit d'équipe et d'entraide héritées de ce passé militaire viennent en complément des capacités d'organisation et du souci constant de la qualité du service rendu.

Après une expérience au sein du le groupe ALLIANZ, qui m'a permis de réaliser une première transition professionnelle enrichissante et motivante dans le secteur privé, j'espère aujourd'hui pouvoir faire profiter des partenaires de mes compétences en leur apportant des conseils en organisation et en conduite de projets.



Mes compétences :

Audit

major Management

Reconnaissance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Formation au management