Thierry TERRANA

Ingénieur cartographe de formation, j’ai à mon actif cinq années d’expérience au sein d’un acteur majeur des énergies renouvelables.



J’ai pu y développer de solides compétences en tant qu’ingénieur en bureau d’études. J’ai réalisé des prédiagnostics d’implantations (atlas cartographique de projets éoliens et des sensibilités), ainsi que des études d’implantations et de productible éolien sur WAsP durant plus de trois ans.



J’ai aussi une bonne connaissance du processus de développement des projets d’installations produisant de l’électricité à partir des énergies renouvelables. J’ai été durant plus de 3 ans en collaboration avec des chefs de projets éoliens et ai été chef de projets photovoltaïques durant une année et demie supplémentaire.



Je suis également professeur / formateur de SIG. Je suis passionné par la transmission de la connaissance, que ce soit en entreprise ou en établissement.



Mes compétences :

SIG

Bureautique

Management

Sciences naturelles

Developement durable

Cartographie

Chef de projet

Photovoltaïque

Energie éolienne