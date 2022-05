Thierry THARREAU

Petite présentation de ce que je peux faire :



- Technicien support de proximité et/ou itinérant multitâches, débrouillard, responsable, autonome, organisé (création/utilisation de procédures…).



- Support hotline/helpdesk de niveau 1-2 (Téléphone, mail, VNC…) pour toutes pannes (servers, sauvegardes, logiciels, matériels…)



- Contact utilisateurs courtois et agréable avec accompagnement, formation, conseils et petits gestes (lingettes...)



- Utilisation de logiciels de gestion de parc et de prise en main : HP OpenView, Winpark Actima, Pitheas, Qip, CA IT Client Manager (DSM), Zenworks, SolidServer, Active Directory, GLPI, Isilog, IACA, McAffee (ePolicy Orchestrator)…



- Réalisation de projets client important (iPhone, ordinateurs, inventaire…)



- Technicien/responsable de déploiement :

Réception, inventorisation, préparateur de commandes (masterisation OS + Softs), sauvegardes, intégration domaine, configuration, prise de rendez-vous, formations rapides ou normal du personnel, recyclage du vieux matériel.



- Technicien itinérant :

Interventions H+1, J+1… en clientèle de type normal, sensible ou VIP (dont élus, conseillés départementaux…) sur sites locaux ou régionaux (Bretagne, Pays Loire, Centre).



- Inventaires des parcs informatique et téléphonique, compte rendu général et mise à jour des bases de données informatique.



Mes compétences :

Windows 7

Windows 8

Windows 9x / 2000 / XP

Installation/Mantenance Pc portable

Installation/Maintenance Serveur

Installation/Maintenance Desktop

Installation/Maintenance Imprimante

Windows 10

Office 2003, 2007, 2010, 2016