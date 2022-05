Thierry THIERRY LARCHER (LARCHER)

Directeur de projet, Formateur et Ingénieur Conseil



Mener une organisation ou un projet au succès, c’est pour moi tout d’abord répondre à une équation humaine : s’entourer des bonnes personnes, au bon moment ; pouvoir s’appuyer sur leur savoir-faire, favoriser et rendre pérenne une synergie et une collaboration entre elles ; bien sûr ensuite il faut arbitrer sur les bons moyens à retenir : méthodes, outils, techniques.



+10 ans de Direction de Projet de transformation : appel d’offre et sélection fournisseur, suivi de réalisation, déploiement et conduite du changement.



+20 ans de missions en tant qu’Ingénieur Conseil en Système d’Information (SI) : AMOA, gestion des risques, gestion des exigences, Knowledge Management, excellence opérationnelle, maitrise du SI, qualité.



+15 ans d’avant-vente en tant que Bid Manager expérimenté sur réponses à appel d’offre complexes : projets à engagement, réponses multi-sites, multi-pays.



+20 ans d’ingénierie et conduite de Formation ou de coaching dans les domaines suivants : gestion des exigences, gestion des risques, excellence opérationnelle, management de projets, méthodologie de tests fonctionnels.



Fort de cette longue expérience, j’ai le recul suffisant pour relever sereinement de grands challenges…



Mes compétences :

Bid Manager

Certifié ITIL Foundation

Knowledge Manager

Formateur

Certifié ECP Green Belt (Lean 6 Sigma)