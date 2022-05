Thierry THOMAS

Fort d'expériences comme Directeur de Point de Vente et Commercial itinérant en B to B, je mets mes compétences de manager, gestionnaire (gestion comptable et commerciale), négociateur aussi bien pour la grande distribution que pour les détaillants.

Je pratique Pack Office, Corel Draw, Illustrator, Jimdo, Ciel etc.

mon sens du contact, mon organisation, ma volonté de mener à bien toutes missions qui me sont confiées sont pour beaucoup dans ma réussite professionnelle.

Avide de nouvelles connaissances et de nouveaux challenges, j'aimerais particulièrement intégrer les secteurs du Drone ou de l'impression 3D mais reste ouvert à toute proposition qui cadrerait avec mes critères professionnels.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Implantation Commerciale

Gestion commerciale

Négociation achats

Ciel Compta

Gestion budgétaire

Management commercial

CorelDRAW

Microsoft Excel

Jimdo

Microsoft Word