Thierry THOMAS

Ne vous arrêtez pas à un âge, il y a des vieux de 30 ans et des jeunes de plus de 50. Je recherche un emploi dans les Vosges en intérim, CDD ou CDI dans la production (opérateurs pour vous prouver mes compétences mais surtout chef d'équipes).

J'ai également des compétences de chauffeur PL et je viens d'obtenir mon CACES grue auxiliaire j'ai voulu valider mon habilitation interne.



Appelez moi je suis prêt à vous convaincre !



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Internet

ISO 900X Standard