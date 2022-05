Je m'intéresse à l'actualité politique, économique, juridique et fiscale, les avancées technologiques, le développement d'entreprise.



Actuellement propriétaire de biens commerciaux et immobiliers, je gère en dehors de mon activité principale tous les aspects de ces biens.



j'ai une expérience de la restauration depuis l'âge de 11 ans, et ai décidé de me séparer de l'affaire familiale pour utiliser mes diplômes et réduire mon temps de travail pour profiter au mieux de ma famille.