Thierry TISON

Einea est une société spécialisée dans l’industrialisation de nouveaux produits et la fabrication de produits électroniques.

Forte de plusieurs années d’expérience au sein d’Alcatel Lucent et du rachat de notre site au 1er décembre 2015 par le groupe SELHA, nous nous positionnons comme un intégrateur premium dont la mission est de fournir à nos clients des solutions Supply Chain sécurisées, performantes et compétitives.



Einea propose des services packagés type EASYSOLUTIONS :



■ EASYNDUS

EASYNDUS est une solution d’industrialisation dans laquelle on retrouve les DFX : Design For… que nous appliquons dès la phase de conception des produits. Nous transformons un bon design en un bon produit, avec une stratégie d’achat optimisée tout en garantissant les performances produits dans le respect du Time to Market.



■ EASYMANUF

Notre site ‘Lean Certified’ est un centre de fabrication Low Volume High Mix. Au-delà de la fabrication de PCBA, nous sommes aussi amenés à produire selon des configurations matérielles et logicielles clients. Nous allons même jusqu’au paramétrage logiciel dédié site client type SWAP orange. Nous proposons des solutions Supply Chain dédiées pour atteindre les exigences clients.



■ EASYXFER

Notre approche “Design here, Build anywhere” est le résultat de notre expérience au sein du groupe Alcatel Lucent. Nous sommes l’interface entre les laboratoires R&D et les sites de fabrication low-hands tout en garantissant la supply chain produit associée.



■ EASYR&L

EASYR&L correspond aux activités de réparation et logistiques. Nous couvrons les activités SAV jusqu’à la fin de vie produit – incluant le démantèlement. En 2014, nous avons réparé 45 455 produits pour 600 références différentes avec des process dédiés pour le SAV. Nous proposons la solution end to end jusqu’à la livraison des clients finaux.





Nous avons également d'autres EASYSOLUTIONS telles que EASYMECA ou EASYLABO que vous pouvez consulter sur notre site