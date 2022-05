Thierry TISON

Vingt cinq années d’expérience en développement et management commercial en B to B (High tech,@, SSII, construction modulaire, services)



Expertise en management, pilotage de P&L, développement commercial et marketing. A la recherche de missions de direction commerciale et marketing idéalement dans des secteurs en développement et nouvelles activités.



Principales sociétés : Alcatel, Cegetel-SFR, IBM(Anelia),GE ,Algeco, Ista



Mes compétences :

Business

Business development

Commercial

Commerciale

Développement durable

Direction commerciale

Grand Comptes

Management

Management commercial

Marketing

Marketing b to b

NTIC

Vente