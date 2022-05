Le manager de demain sera "durable ou pas" en référence à la RSE des entreprises.

C'est vers cette direction managériale que je me dirige en tant que consultant coach!!!



Faciliter les relations internes afin de rendre plus facile et cohérente la communication quotidienne.

La cohésion est essentielle dans une institution performante, la diversité culturelle, la mixité, l'handicap, le développement durable liée aux institutions, les enjeux intergénérationnels qui s’accentuent aujourd’hui, mettent en évidence l’importance d’une bonne communication et d'un bon management au sein et entre toutes les composantes de l’institution.

L’importance des relations humaines au sein d'une équipe constitue plus de 50 % des facteurs d'atteinte des objectifs.



Le management durable au sein d’une institution est fondamentale pour une meilleure productivité et une amélioration des conditions de travail.



Mal manager c'est multiplier les erreurs, c'est prendre des risques avec la sécurité, c'est créer des tensions inutiles qui entraînent des pertes d'énergie et de productivité.

Prendre conscience que le manager de demain sera durable est donc indispensable à toute institution qui souhaite progresser





A partir de mon domaine d’excellence qu’est le management d’équipe, le coaching et l’accompagnement individuel managérial,



Je vous propose le package managérial suivant :



former au management de demain RSE



• Utiliser les techniques et les Outils du Management « L’Animation d’équipe au cœur de la l’entreprise »



• Aider à la méthodologique de la Conduite de Réunion et à la Performance d’équipe

• Animer et motiver son équipe

• Créer de la cohésion d’équipe avec le « Team building »

• Menez vos hommes vers le succès, parce que la réussite de vos équipes, c’est votre rôle de leader

• Accompagner le responsable d’équipe et optimiser la communication, au plan individuel et collectif



Consultant RH, senior expert : Thierry TISSIER

Psychologue social et clinique

Quatre domaines d’expertises :

Le management: développer son leadership, workshop d’équipe

La cohésion d’équipe : développer et dynamiser le travail d’équipe

La communication : la communication inter-personnel et inter-service, communication en groupe

Le développement personnel : développer son assertivité et son potentiel créatif, prise de parole, gestion de conflit et gestion de stress

Metteur en scène

Mime et comédien



Mes compétences :

Team building

Ressources humaines

Management

Formation professionnelle

Formation

Conseil

Communication

Coaching

Accompagnement

Conseil RH

Leadership

Gestion des conflits