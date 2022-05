Thierry TIXIER

Fort d’une expérience de plus de 30 ans comme chef d'entreprise puis comme manager au sein de différentes entreprises comme manager boulangerie pâtisserie, en France et à l'étranger, j’ai entre autres mis l’accent sur l’amélioration des procédés internes et l’augmentation du chiffre d’affaire.





Je recherche aujourd’hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je mets à profit cette expérience ainsi que mes qualités relationnelles.

Je propose mes conseils et forme dans petites ou grandes structures boulangerie pâtisserie ( process, marge, organisation, qualité, sécurité ....)



Très organisé, je mets les moyens nécessaire en place afin de combler l'absence à court ou moyen terme d'un chef de rayon...entre autres



tt-conseil.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Management