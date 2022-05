Thierry TORRETON

Logisticien (SAP) support à L'entreprise et manager



-15 ans gestionnaire comptable administratif

-15 ans logistique, Achats et Approvisionnement, gestion de stock, transport, supply chain.SAP.

-2 ans de formateur aéronautique et pilote



Expériences:

6 ans de présence en Afrique de l'Ouest au cours de

28 ans carrière Armée de l’Air et 3 ans dans Industrie du bois en Cote d’Ivoire.



Formation: CNAM en gestion économie des entreprises

Langue: Anglais technique



Mes compétences :

Gestionnaire

Administratif

SAP

Achat

Logistique

Industrie

Comptable

Audit

Finance

Bois