Thierry TOURNEUR

Depuis juillet 2013, Recruté chez RTE comme technicien de maintenance des automatismes de contrôle commande des organes Haute tension. En 2012 outre une recherche d'emploi de commercial en B to B, je développe un projet agricole d’Écotourisme. Attaché commercial chez Solarial à Créon (33) en 2011, j'ai commercialisé des systèmes photovoltaïques auprès des particuliers et des professionnels de la Gironde, après une formation de Chargé d’affaire énergies renouvelables et éco-construction à l’ISCER à Bordeaux.

j’étais jusqu’en 2010 Responsable Domaine de Maintenance; pendant plus de 25 ans, j’ai évolué dans les différents domaines de la maintenance industrielle et de la gestion de projets au sein de TDF en métropôle comme à l'outre-mer. La gestion et l’expertise technique des équipements installés sur le terrain étaient le cœur de mon métier. Dans un contexte fort de satisfaction client et d’obligation de résultats, mes responsabilités m’ont amené à gérer et réussir des projets tant techniques qu’humains : formation et management des techniciens, relation avec les clients (particuliers/professionnels) et élus locaux.

J'ai souhaité faire évoluer ma carrière au sein des énergies renouvelables et mettre à contribution mon savoir-faire. Cette formation et l’expérience qui a suivie, m’ont apporté une dimension technique et commerciale supplémentaire : techniques de ventes, aspects réglementaires,techniques et fiscaux des énergies renouvelables(pompes à chaleur, générateurs photovoltaïques, solaire thermique, petit éolien, thermique du bâtiment).

Véritable homme de terrain, afin de répondre le plus efficacement à mes missions, je me suis toujours appuyé sur mes qualités telles que la rigueur, la réactivité, ainsi que mes capacités relationnelles, d’adaptation et d’intégration.



Mes compétences :

Vente