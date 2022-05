Patrice CHAZALLET

Assurer la production de TDF sur le Poitou/Charente et la Gironde :

- déploiement nouveaux services

- maintien en conditions opérationnelles des installations et des infrastructures

- maintenance corrective

Pour tous les services vendus par TDF : TNT, FM, transmissions, télégestion, accueil sur sites des opérateurs de télécoms MNO, IoT, PMR, construction de nouveaux pylônes et toits terrasses, gestion du datacenter de Bordeaux,...

Mettre en œuvre les règles de sécurité, santé et environnement

15 collaborateurs CDI et 3 CDD