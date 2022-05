Thierry TOURREZ

J'ai récemment exercé (pendant plus de 7 ans) au sein de LOGIDOC-Solutions, groupe tessi, qui est un Editeur de Logiciels spécialisé dans la dématérialisation des envois de courriers égrenés et de gestion.



Mes principales responsabilités ont été d'assurer le développement et le positionnement direct et indirect, auprès des Grands Comptes, de la PME-PMI avec un focus depuis 2 ans sur le marché des ADB Francais (Immobilier).



Parfaite maîtrise des environnements informatiques et éditiques, du traitement du document entrant - circulant et sortant, du potentiel économique francais et du réseau de professionnels dans la vente BtoB, je souhaite demain mettre mon savoir faire commercial et mon dynamisme au service d'une entreprise ambitieuse.



J'ai exercé depuis plus de 25 ans dans le management et le coaching commercial avec ses diverses techniques (A.Transactionnelle, SWOT, Market 4P, indicateurs KPI, PA mesurable..), ventes complexes (cycle long > 1an) et courtes, One shot et à la consommation (au clic) avec toujours la même adaptabilité et efficacité au contexte rencontré.



Après une formation commerciale (E.Commerce + IBM) j'ai démarré en 1985 par la vente de mini-ordinateur IBM, puis Micro et services avec Agena-Allium-SCC, pour ensuite découvrir le storage et le back-up avec Atempo et enfin démarrer en 2005 le positionnement du traitement industriel des couriers égrenés avec LOGIDOC-Solutions.



Après 2 analyses de marché, j'ai réussi à positionner en direct et en indirect LOGIDOC-Solutions sur le marché des Administrateurs de Biens, pour traiter tous leurs envois de "Gérance", "Syndic" mais également tous les courriers bureautiques. Ce potentiel est énorme avec une exigence du respect des engagements auprès du client final et très évolutif avec demain les envois totalement dématérialisés et d'autres besoins sur l'entrant et les encaissements...



Je reste à disposition de ceux qui souhaitent partager ma passion de la vente et ma connaissance professionnelle.



Mes compétences :

BPO

Manager

GED

Dématérialisation

Informatique

Archivage

Commercial

Égrenés

Éditique

Storage HP XP EVA MSA EMC Clariion IBM DS Bro

Flux documentaires