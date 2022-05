Thierry TOUSSAINT

ACTUELLEMENT JE RECHERCHE A RECRUTER UNE INFIRMIERE A MI TEMPS QUI AURA POUR MISSION PRINCIPAL LE DEVELOPPEMENT DE NOS PRESCRIPTIONS AUPRES DE SES RELATIONS (PARA)MEDICAUX ... Si Vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ;-)



Notre métier ?

Apporter une aide DE QUALITE auprès de toute personne nous sollicitant !



Nos forces ?

- FLEXIBILITE (nous nous adaptons au besoin présent et à venir),

- REACTIVITE (nous sommes capables d'effectuer des prises en charge en 24/48h),

- DISPONIBILITE (service 7j/7 de 6h du matin à 21h)

et une ATTENTION TOUTE PARTICULIERE auprès de nos bénéficiaires : nous gardons contact avec eux, suivons nos assistantes les prenant en charge, travaillons avec les autres acteurs intervenant chez eux pour le meilleur confort de nos bénéficiaires fragilisés !



Nous effectuons systématiquement une évaluation (gratuite) au domicile (voir sur le lieu d'hospitalisation pour préparer un retour à domicile) de toute personne nous le demandant.

Suite à cette rencontre, si la personne le souhaite, nos assistantes de vie, DIPLOMEES et FORMEES, commencent alors leurs interventions

pour des aides telles que :

- les tranferts, aides à la toilette

- gardes malade,

mais aussi toute aide à la vie courante :

- aides aux repas,

- travaux ménagers, repassage,

- courses, promenades, accompagnement chez le médecin, ...

- assistances administratives, ...

… et ce, 7 JOURS SUR 7 de 6 heures à 21 heures SANS DUREE MINIMUM D INTERVENTION que ce soit ponctuel ou non !



Notre volonté est d’apporter UNE AIDE GLOBALE DE QUALITE aux personnes demeurant sur Strasbourg et sa périphérie proche (15km).



Nos bénéficiaires sont souvent des séniors mais aussi des personnes handicapées de tout âge... ou tout simplement des personnes actives voulant préserver le peu de loisirs qu'elles ont !



Bien sûr, nous avons l'agrément qualité préfectoral pour exercer, mais notre centre s'engage plus loin : nous avons depuis 2008 la certification QUALICERT (équivalent aux normes AFNOR ou ISO) car notre engagement sur la qualité est notre philosophie quotidienne.



Depuis Juin 2012, notre centre a reçu le label CAP'HANDEO, nouveau label mis en place pour distinguer les acteurs engagés auprès de ce public particulier.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

ADHAP SERVICES

229 avenue de Colmar – 67100 STRASBOURG

03.88.39.76.29 / adhap67b@adhapservices.eu



Mes compétences :

Qualité