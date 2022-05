Thierry TOUSSAINT

Analyser, Anticiper, aider et travailler avec les opérationnels pour trouver ensemble des solutions pertinentes et pérennes à mettre en place pour optimiser nos résultats font partie de ma vision du travail. Aussi, le métier de Contrôleur de Gestion que je recherche correspond complètement à mes attentes et au domaine de compétences dans lequel je suis reconnu en tant qu'expert. Après 15 année en tant que Contrôleur de gestion chez Sogeres (Groupe SODEXO), Je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière suite à la délocalisation de mon poste actuel en région parisienne.

J'ai à cœur de retrouver un métier d'analyse et de coordination avec les fonctions supports. Etant opérationnel dès aujourd'hui, je m'adapterai facilement à vos outils et vos procédures par ma connaissance de SAP et ma très bonne pratique d’Excel. Je pourrai ainsi répondre rapidement à vos attentes quant aux missions proposées. Je fais le choix de chercher dans une entreprise extérieure à SODEXO car je désire enrichir mon expérience et relancer ma carrière grâce à ce nouveau challenge.

Je suis reconnu pour être patient, pertinent et pédagogue. Mon esprit de synthèse, mes qualités relationnelles, ma longue expérience dans le secteur de la gestion aussi bien dans le domaine comptable que dans le contrôle de gestion, ainsi que ma maîtrise des outils liés au métier sont mes principaux atouts.

C'est dans ce cadre, que je souhaiterais vous apporter une plus value importante en terme de compétences, de qualité de service et de satisfaction. La perspective de m'investir et participer au fonctionnement d'une entreprise en tant que Contrôleur de gestion est un facteur déterminant de ma démarche.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

budgets

Essbase

SAP

Microsoft Office

Microsoft Excel

International Financial Reporting

IBM AS400 Hardware

Adobe Photoshop

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft PowerPoint