Thierry VAN OOST

J'ai attrapé le virus des Travaux Publics dès mon premier jour dans l'entreprise Barriquand (60) .



Mon Maitre de Stage (un Corrézien, dont j'applique chaque jour les compétences qu'il m'a inculquées), il a toujours était droit et a fort caractère...

Depuis cette période, j'ai compris que c'était un métier où je ne m'ennuierai pas. Cette première impression ne s'est jamais démentie et je fais depuis carrière dans les travaux publics, avec des expériences et situations aussi riches que variées.

Je suis favorable à un management participatif et non une compétitivité dans l'entreprise, ou l'homme et son développement sont au cœur des différentes réalisations de la Société.



Depuis l'obtention de mon D.U.T. en 1998 a l'Université d'Artois de Béthune . Formation dispensée sur 3 années ( 1mois I.U.T./ 1 mois entreprise ), suivie au sein de l'entreprise BARRIQUAND ( SOGEA de Compiègne) .

Un poste de Chef de Chantier m'a été attribué dans la société JEAN LEFEBVRE PICARDIE à compter de 1998.





JEAN LEFEBVRE PICARDIE/ (EUROVIA )

(St Quentin 02) 1998-2001



Chef de chantier



réalisation de chantier d'assainissement et eaux potables

implantations, conduite, suivi et réalisation de chantiers (en équipe)dans les règles de sécurité.



SADE-CGTH :



( Tours 37 ) 2001-2006:



Chef de Chantier 2001-2005:



réalisation de réseaux assainissement, eaux potables et stations d'épurations (macrophytes,roseaux).





Conducteur de Travaux 2005-2006:



études de chantier, préparations, commandes, commercial, budget, planning, suivis, attachements, facturations.



2006-2011



ETS VERNAT TP

(Loches 37)





Chef de Chantier (besoin de connaitre les différentes équipes avant de les diriger) 2006-2008:



suivis de chantiers de 50 000 a 4 millions d'Euro tels que le Chantier de réseaux refoulement DN 400 et gravitaire DN 800 en centre ville de Poitiers d'une durée de 6 mois.



Conducteur de Travaux depuis 2008:



études de chantier pour appels d'offres, préparations, commandes, commercial, budget, planning, suivis, attachements, facturations.

chantier actuel,interconnexion réseau d'eaux potables, pose de 13 kms de fonte DN 200 en Groupement dans le Loir et Cher.

Chantiers sur le départements 86/87/41/36/37





les fonctions de Chef de Chantier et de Conducteur de Travaux m' ont permis de m'affirmer techniquement et sur le management des équipes.

Mon management m'a permis de former des étudiants en chef de chantier et des stagiaires poseurs qui ont évolués au sein des entreprises.



Disponible, polyvalent et de caractère, je considère les chantiers de mes employeurs comme les

"miens".Je n'hésite pas a descendre dans la tranchée pour aider mes équipiers lors de leur réalisation en cas de problème et ce, afin de garder cet esprit de TRAVAIL D'ÉQUIPE , fort au TP.



Mars 2011-Novembre 2014



Conducteur de Travaux Canalisation



SOGEA NORD OUEST TOURS

Groupe Vinci



Depuis Novembre 2014



Conducteur de Travaux Canalisation



Sade-cgth Centre de Bordeaux - Pessac

GROUPE Veolia



Mes compétences :

Chef de chantier

Conducteur de travaux