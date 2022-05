Thierry VANDERBORCHT

Je suis intéressé par les propositions suivantes :

- poste managérial (gestion d'équipe ou de projet)





Mes expériences sont les suivantes :

- Responsable Synthèse Performances & Consommation chez PSA Peugeot Citroen.

Mes activités principales :

- Réalisation de la synthèse des performances (dynamique longitudinale) et de la consommation (homologuée et client) sur des projets véhicule et moteur/GMP.

- Élaboration de spécifications moteur (performance, consommation, dynamique, brio …).

- Élaboration/amélioration de critères de caractérisation des transitoires véhicules (phase d'accélération) pour boîte de vitesse manuelle, automatique et double embrayage.

- Le poste implique des responsabilités humaines de différents niveaux : organisation d’essais et encadrement des techniciens, représentation du pôle Énergie Performances Consommation Thermique sur les projets.



- Ingénieur motoriste chez PSA Peugeot Citroen (Apprentissage ENSPM) en démarrage/arrêt moteur (système Stop&Start) pour véhicules conventionnels et hybrides.



- Projet et stage de fin d'études en collaboration avec Mécachrome (Vélizy - site de Peugeot Sport) sur l'étude et la modélisation d'un système de récupération de l'énergie thermique contenue dans les gaz d'échappement à partir d'un cycle de Rankine.



- Team Manager Project : Gestion d'une équipe d'étudiants. Mon rôle était de gérer le fonctionnement de l'équipe, de convoquer et superviser les réunions, et d'amener ces étudiants à acquérir une bonne méthode de travail en groupe.



- Délégué des étudiants du département mécanique pour l'année 2007-08 (ULB)

- Délégué des étudiants du département aéronautique pour l'année 2008-09 (ULB)

Cette tâche m'a permis de développer mes capacités de communication, de gestion et d'organisation.



- Prestation de cours particulier en mathématique et physique.

Spécialités



Langues :

- Français (langue maternelle)

- Anglais (courant (TOEIC 980 - TOEFL 107/120))

- Allemand (intermédiaire)

- Néerlandais (intermédiaire)



Outils informatiques :

- MS Office, LateX, Matlab : bonne maîtrise

- Simulink, Catia, Samcef : notions

- Langages : C++, Java : notions



Mes compétences :

Motoriste

Recherche et Développement

Ingénieur

Aéronautique

Mécanique