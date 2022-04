Jean-Michel GLAUDIN

Mes expériences passées au sein des Groupes PSA et Thales, ainsi que ma formation initiale à l’ENSAM complétée d’un Master of Sciences de l’Université Laval (Québec) m’ont permis de développer 4 axes de compétences :

• une expertise dans la conduite de projet (conception –développement -intégration-validation, industrialisations, qualité client) sur des systèmes complexes

• La gestion et la déclinaison des exigences (sous Doors)

• le pilotage d’essais, de simulations numériques et de bureaux d’études

• le management fonctionnel d’une équipe (1 cadre, 2 techniciens)





Mes compétences :

Gestion de projet

Essais mécaniques

Moteur thermique

Gestion d'équipes

Gestion des exigences

Simulation numérique

Motoriste

Architecte