Thierry VARDAN

Mon expérience toujours évolutive dans différentes entreprises pharmaceutiques, m’a permis d’acquérir un savoir-faire dans le management de la qualité et de la métrologie/qualification/validation d’équipement et locaux.



J'ai appris dans nombre d'entre elles à travailler en toute autonomie ou en équipe selon les besoins, mettant en avant les qualités : écoute, relation client, disponibilité, réactivité, polyvalence, rigueur qui, sont indispensables à la réussite de la fonction de technicien qualité, métrologie, qualification.



En effet, mon savoir-faire dans la mise en place de la fonction métrologie, qualification, validation conformément aux exigences réglementaires et normatives au sein d’un groupe pharmaceutique m’a permis de maîtriser les aspects de qualification d’équipement, de validation de processus et de métrologie, d’appréhender les aspects de gestion (définition des besoins, gestion de la sous-traitance, respect des délais, CAPA, maîtrise du changement), d’engagement (conformité des réalisations) de formalisation (gestion, création, exécution des documents qualité), d’optimisation (maîtrise des coûts, amélioration constante, indicateur), de formation et d’interface client, fournisseur et autorités réglementaires.



Dans le cadre de mon expertise en métrologie, j'ai réalisé :

- des contrôles techniques sur les équipements ventilés (centrale d'air, PSM, Hotte...), les enceintes thermostatées (cartographie...), les équipements de stérilisation (autoclave), les équipements de production, d'analyse, de recherche, les locaux (zone à atmosphère contrôlée)

- des vérifications métrologiques sur les grandeurs suivantes : température, humidité, pression, vitesse, temps, masse, intensité lumineuse, volume, comptage particulaire.



Dans le cadre de mon expertise en qualité

Les techniques d’audit : audit documentaire (plan d’étude-rapport d’étude-dossier de lot-procédure-dossier de qualification) audit de terrain (phase, installation, procédé) audit externe (fournisseur, prestataire de service), les méthodes de résolution de problème, la gestion documentaire, la gestion des CAPA, la conduite de projet ainsi que les référentiels qualités réglementaires des bonnes pratiques et

normatifs me sont familiers.







Mes compétences :

Assurance qualité

Qualification d'équipement

Métrologie

Norme ISO 9001

Gestion de la qualité

Bonnes Pratiques de Laboratoires

Conduite de projet

5M - QQOQCCP

Gestion CAPA

Audit interne / externe

Bonnes Pratiques de Fabrication