Bonjour,



Le fait d'aimer les voyages m'a donné la passion pour le tourisme et l'hôtellerie, métier que j'exerce avec toujours autant de plaisir et conviction.

Grâce à Serfigroup, j'apporte clé en main la meilleure solution aux hôteliers en terme d'équipement, et avant tout, je suis avide de partager avec eux autour des beaux jours du tourisme en France.



Merci et à très bientôt.