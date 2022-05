Thierry VARLET

Mes domaines de compétences sont les suivants :



Management :

Définition de stratégie, des budgets et des moyens

Réorganisation de Groupe

Réorganisation de services : SAV, informatique, commerce, achats, stocks, RH

Management d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles



Marketing opérationnel et stratégique :

Création de partenariats et interlocuteur des fournisseurs institutionnels

Création de marque

Communication nationale et multi-support



Commercial :

Création d’enseigne et de réseau de vente

Lancement de produits en GMS et GSS



Administratif et Financier :

Mise en place d’outils d’analyse et de contrôle budgétaire

Optimisation des circuits financiers



Juridique et RH :

Création et présidence de Comité d’Entreprise

Interlocuteur des banques, des assureurs, des organismes publics, des syndicats, des avocats (fiscalistes, sociaux, pénalistes)



Informatique :

Création et mise en place de solutions informatiques

Direction de projet.

Démarche avant vente, conseil, formation

Interlocuteur des directions informatiques, comptables et financières



Toujours à l'écoute d'opportunités ...