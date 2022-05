Thierry VATURI

Actuellement consultant indépendant, j'ai plus de 18 ans d'expérience dans des missions diverses, à forte incidence avec le SI des sociétés dans lesquelles je suis intervenu.



J'ai lappétence à la technique, je travaille depuis toujours en relation Et avec les métiers ET avec la technique, justement parce que j'arrive à échanger aussi bien sur les besoins des uns que sur les livrables des autres.



Je travaille dans la relation client depuis de nombreuses années, j'ai la notion du Client et j'ai pu travailler dans l'amélioration de sa satisfaction, de sa fidélisation



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Siebel

PeopleSoft Vantive

Account management

Direction de projet

Management de transition

Management opérationnel

Encadrement

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Coordination de projets

Conduite de projet

Véhicules électriques

Bornes de chargement électrique

Cartes privatives

Monétique