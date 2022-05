Thierry VERASANI

Homme de terrain, esprit curieux et autodidacte, d'un profil inventif. J'ai débuté ma carrière comme électricien de bord au sein de la Marine Nationale (6 ans). Je travaille entre 1979 et 1982 pour plusieurs sociétés comme agent technique électromécanicien et électronicien. Parallèlement je suis des cours du soir au CNAM en vue de préparer un bac F2 et plus.



A partir de 1982, j'intègre la société Giravions Dorand Industries comme technicien afin d'élaborer des méthodes de contrôles pour des ensembles : optiques, mécaniques et électronique hautes technologies dans le domaine militaire. Au sein d'Alcatel R&D je deviens dessinateur industriel et développeur d'applications. En 1990, je rejoins le cabinet BLOY comme responsable informatique et assure la veille technologique et le développement d'une application de gestion foncière pour le compte de l'O.P.H.L.M.V.P.



En 1993, je deviens responsable d'applications au sein de Chorus Ingénierie. Je développe alors des outils de dimensionnement de réseaux micro cellulaires pour les opérateurs de télécommunications, j'assure également le management des équipes de développeurs, réalise les audits chez les opérateurs, et effectue l'avant vente et la promotion du concept de boîte à outils de dimensionnement.



Je suis ensuite ingénieur système dans la société Henkel-France, puis responsable bureautique tour (1 000 postes) chez Winterthur pour la société Neurones. En 1999, j'intègre la société Steria Infogérance comme consultant et chef de mission (mise en place d'une cellule de supervision informatique pour la Sncf). Je réalise des audits et coordonne des équipes projet.



Entre 2001 et 2004, je travaille pour la société AtexWeb toujours comme consultant et réalise à la fois des audits, rédige des préconisations et met en œuvre des solutions à apporter. J'interviens également dans l'encadrement d'équipes notamment pour Castorama en tant que Directeur Technique Adjoint. Chez Usinor, outre l’audit de la cellule de coordination technique, je rédige le cahier des charges de l’outil de gestion des changements : support de réalisation pour le Cabinet Clever Age, ainsi que la norme technique intranet pour les serveurs de production.



L'informatique n'est pas mon seul domaine de compétences, mon expérience professionnelle technique et d'encadrement me permet de naviguer en d'autres eaux.



Dans les différents postes que j’ai occupés, tout en ayant comme priorité l’atteinte des objectifs fixés, je me suis toujours passionné pour les challenges qui nécessitent de faire travailler ensemble des personnalités très diverses, parfois difficiles. C’est sans conteste un des éléments qui m’attire vers l’encadrement. Motiver, modeler, façonner la matière humaine en vue de la rendre appropriée aux exigences des missions qui me sont confiées, est un principe que je mets en œuvre pour assurer le plein succès.



J'aime relever les défis par l'apport d'idées nouvelles, j'aime également les équipes fortes et motivées afin de produire des résultats et ouvrir les portes fermées.



Mes compétences :

Architecture

Chef de projet

Consultant

Encadrement

Encadrement d'équipe

Encadrement d’équipe

Infogérance

Informatique

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Manager

Production

Production informatique

TNG