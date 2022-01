Thierry VERMOREL

Ingénieur Arts et Métiers (Cluny 79), toute mon activité professionnelle a été orientée vers le management d'unités de production industrielles, dont onze années d'expatriation en Afrique sub saharienne comme Directeur d'Imprimerie (Labeur, Pub, packaging, édition ...) :

1983 - 1988 : Chef d'Atelier Framatome (Devenue Areva) Le Creusot puis Saint Marcel (71)

1988 - 1990 : Responsable Imprimerie Jouve 2 (Mayenne - 53)

1990 - 1991 : Directeur Technique Adjoint Aubin Imprimeurs (Poitiers et Ligugé - 86)

1991 - 1994 : Directeur de Fabrication Imprimerie Combier (Mâcon - 71) - Groupe Editor (Aix - 83)

1994 - 1999 : Directeur Imprimerie Industrielle Ivoirienne - Groupe Bolloré technologies (Abidjan - Côte d'Ivoire)

1999 - 2000 : Directeur Technique Impripack (Abidjan - Côte d'Ivoire)

2000 - 2004 : Directeur Imprimerie SAFCA Emballages - Groupe Fotso - Douala Cameroun

2004 : Directeur Général Graphique Industrie - Groupe Tomota - Bamako Mali

2005 - 2007 : Chef de Production Imprimerie IPS - Groupe SPIR - Le Mans (72)

2007 à ce jour : Actuellement je suis Directeur Technique Adjoint chez Est Bourgogne Média à Dijon (21000) : EBM : Presse Quotidienne Départementale (Le Bien Public, Le Journal de Saône et Loire), société du Groupe Presse du Crédit Mutuel) après huit années de responsabilité du Centre d'Impression d'EBM à Chalon sur Saône (71100)



Mes compétences :

RH et HSE

Gestion Business Unit

Management commercial

Management opérationnel de Business Unit