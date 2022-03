Thierry VERT

8 années d'expérience en enseignement

13 années d'expérience en informatique et en industrie



Mes compétences techniques :

Mathématiques :

- enseignement mathématique (collège, lycée)

- algorithmique en langage Scratch et Python

- Exploitation de données sous R

Logiciel embarqué :

- Développement de logiciels embarqués sur cibles : ARM7, ST10, PIC16F87x, ATmega 128, 8051

- Langage C, C++, assembleur, VBscript

- OS temps réel (VxWorks), scheduler et ITs

- Outils : clearcase, CVS, VirtualPC, VMWare

Automatisme et réseaux

- Langages d'automatisme : ladder, grafcet, boites fonctionnelles, structuré

- Architecture et protocoles : Modbus, CANopen et Ethernet

- Serveur web, systèmes de supervision et HMI