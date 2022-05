Thierry VIETHEN

Après un parcours atypique (étude d'histoire suivie de quelques emplois de "tâtonnement") , j'ai fini par rentrer dans le transport un peu par accident.



Depuis 1997 chez Geodis Calberson Alsace, j'ai acquis de l'expérience en occupant différents postes.

Aujourd'hui en tant que Responsable de Production du site de Strasbourg, je suis en charge d'un outil de production de 9 000 m2 et du management d'une équipe de collaborateurs variant entre 40 et 50.



Ma volonté de toujours avancer, m'a conduit à valider par voie d'examen mon Attestation de Capacité de Transport de Marchandise en octobre 2011

En Novembre 2011 j'ai également obtenu le Diplôme de Technicien supérieur en Transport et Logistique ce qui m'a permis d'obtenir l'Attestation de Capacité à l'exercice de la profession de Commissionnaire de Transport ainsi que la Capacité Professionnelle au Transport National et International par route de Voyageur



En 2014 je deviens Responsable d'Exploitation et mon champs d'action devient : management d’une exploitation de 150 personnes ; faire travailler en symbiose différents collaborateurs internes et externes, allant de l’agent de quai, du chauffeur livreur au personnel administratif ; respecter l’enveloppe budgétaire (6 M€ ) : optimiser la sous-traitance camionnage et manutention ; respecter la réglementation en terme de Qualité, de Sécurité et d’Environnement ; être support régional lors du déploiement du nouveau logiciel du Groupe GEODIS.



Mes compétences :

management d'équipes et de projets / respect des e

Depuis 1999 : ASES Football Joueur et capitaine ;