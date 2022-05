Thierry VIGNEAU

Support (Coordinateur) Logistique Avion sur le site Louis Breguet Airbus Toulouse, je gère l'approvisionnement pièces, d'une station de montage et d'assemblage sur la FAL A350.

Gérer c'est prévoir, je gère donc en amont tous les flux logistiques d'une station P50 , jonction tronçons, planchers , race way etc.. avant voilure (P40). mais également tous les coups de feux dûs aux impondérables retards fournisseurs.

Un job demandant une attention et une réactivité toute particulière alliant compétences sur SAP , mais la formation continue est là, une grande gestion du stress face à des impératifs de temps et une recherche des solutions permanente, afin que les servitudes de pièces se fassent en juste à temps.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Informatique de gestion

Aménagement espaces de vente