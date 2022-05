Thierry VITRE

15 ans d'expérience en IT Asset Management.

Actuellement Software Asset Manager pour le Groupe BNP Paribas.



Solide expérience en analyse et optimisation de processus métier (Lean - 6Sigma - BPM)



Management d'équipes projet et/ou opérationnelles.



Gestion de projets en MOA ou AMOA.



En recherche active en région nantaise.



Mes compétences :

ITIL

Gestion de projet

Amélioration continue

Audit

IT Asset Management

Six Sigma

Service Support (ITIL V2)

Lotus Notes/Domino

Service Asset & Configuration Management (ITIL V3)

Lean IT

AMOA

Management