Thierry VOIRIN

Après plus de vingt ans d’expériences passées en financement de projets d'entreprises et en conseil d’entreprise : stratégie, innovation, développement, création, transmission/reprise d'entreprises, j'ai acquis une bonne connaissance de l'entreprise et des réseaux de partenaires et de l'accompagnement de TPE et de PME, principalement dans le secteur industriel et des services aux entreprises.



Aujourd'hui je suis en recherche active pour de nouveaux challenges et de contribuer au développement de votre structure



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet

Management opérationnel

Recherche de financement

Financement immobilier

Analyse financière

Gestion de l'innovation

R&D

Finance d'entreprise

Exportation

Innovation

Musique saxophoniste