Thierry VUAILLE

Chef de projet pour une solution digitale de valorisation des produits alimentaires de qualité, sains, d’origine.



Après avoir fondé et lancé Bovimarket, je m’appuie sur mon expérience de la qualité alimentaire, de l’organisation des filières et des réseaux numériques pour construire aujourd’hui un second projet digital avec application mobile qui réponde aux nouveaux comportements d’achats des consommateurs.



Je fais trois constats :

81% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour du local (Ania 2015),

79% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un produit de grande qualité (Ania 2015),

78% des français jugent probables que leur alimentation nuit à leur santé (Tns-Sofres 2016).



Mes compétences :

Agroalimentaire

Business development

Viandes

Traçabilité

Qualité alimentaire

Approvisionnement et achats

Digital

Logistique

Animation d'association interprofessionnelle