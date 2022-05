Philippe FUSIER

25 ans d'expérience marketing et commerciale dans les produits de grande consommation, dont 12 ans à des postes de manager. Executive MBA EM Lyon



Expertise :

Marketing et communication :

-Superviser les études de marketing et de merchandising : évaluation du marché potentiel, analyse de l’environnement, de la concurrence, de la distribution, des consommateurs et de leurs besoins.

-Etablir les orientations stratégiques, les plans marketing, les budgets et suivre leurs mises en œuvre.

-Concevoir et mettre en œuvre des plans de lancement des produits et des plans-publi-promotionnels (moyens et supports marketing et merchandising).

-Définir et mettre en œuvre les stratégies de communication.

-Collaborer avec des agences de promotion et communication, rédiger des briefs, analyser et évaluer les recommandations.

-Etablir, suivre et corriger les prévisions de vente et de fabrication.



Commerciale et gestion :

-Concevoir et mettre en œuvre la politique commerciale (stratégie de distribution, politique tarifaire, etc...).

-Fixer les objectifs par lignes de produits et suivre leur réalisation (activité et performance des forces de vente, challenge, concours, etc...).

-Gérer le profit (établir et respecter les budgets, suivre et optimiser les indicateurs économiques)

-Négocier et animer les accords annuels des « comptes nationaux ».

-Optimiser les référencements et dynamiser les catalogues et opérations promotionnelles.



Managériale et relationnelle :

-Manager une équipe et les forces de ventes (animation et motivation).

-Gérer de projets, mobiliser les services internes et les interlocuteurs externes.

-Recruter, former et développer les collaborateurs pour atteindre les objectifs individuels et collectifs.

-Créer des partenariats (presse culinaire, chefs cuisiniers, co-branding, etc…) et les actions de communication : média et hors média, relation presse, salons professionnels et grand public.

-Organiser de convention des ventes





Mes compétences :

MBA

Account Management

Business Analysis

Product Marketing

Marketing Management

Business Development

Project Management

Marketing Communications

Event Management

Team Management

Business strategy

Intrapreneurship

Marketing Strategy