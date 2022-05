Thierry WARDEH

Issu d'une formation supérieure en tant que "Responsable logistique" et fort de mon expérience, j'aimerais à présent mettre mes compétences et connaissances au service d'une entreprise en rejoignant une équipe dynamique.



Mon objectif est de devenir acteur de la Supply Chain d'une entreprise.

Plus précisément, j'aimerais participer activement au développement et à l’optimisation continue des flux physiques et d’informations depuis la planification des approvisionnements jusqu’à la livraison des biens aux clients finaux tout en se souciant du rapport qualité/service/coût.







Mes compétences :

Logistique

SAP

Management

Droit du travail

Négociation achats

Microsoft Office

Reporting

Approvisionnement et achats

Informatique

Conduite de réunion

Optimisation des process

Communication

Conduite du changement

Conduite de projet

Amélioration continue

Sciences de l'ingénieur

Planification de projet

Lean

Gestion budgétaire

Audit

GANTT Project

5S

PERT

Gestion de gamme

Gestion de temps

Gestion des stocks et approvisionnement

Agencement d'espace

Cohésion en équipe

Audit qualité

Planification

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Gestion de la production

SAP Production Planning

Calcul de coûts

Recherche de fournisseurs

Cahier des charges

Suivi des fournisseurs

Contrôle qualité