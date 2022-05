Thierry WARICHET

Expertise fonctionnelle dans le Retail, Maîtrise d'ouvrage/assistance a maîtrise d'ouvrage, ERP (Oracle Retail).



Expérience professionnelle

Chef de projet informatique, Expert fonctionnel

9/2004 - Aujourd'hui GALERIES LAFAYETTE, Paris, Ile de france



Responsable fonctionnel RMS Oracle Merchandise System :

- Outil de gestion marchandise centrale+ commandes centrales+ allocations+ transferts+ stock



Responsable fonctionnel SIM Oracle Store Inventory Management

- Outil de gestion marchandise magasin (PC et wireless)+ commandes magasin+ réception magasin+ transfert+ comptage/inventaire+ modification de prix de vente



Chef de projet SOLUTION ENCAISSEMENT

7/2001 - 9/2004 GALERIES LAFAYETTE, Paris, Ile de france

- Service à la clientèle et encaissement 2001-2004

- Passage à l'euro

- Upgrade de la monétique

- Encaissement tactile

- Encaissement ultraportable

- Fiabilisation des systèmes- Récurrence



Chargé de formation

3/1998 - 6/2001 GALERIES LAFAYETTE, Paris, Ile de france

Chargé de formation dans le domaine du système d'information magasin et central.

- Formation au système d'informatique marchandise

- Formation aux procédures magasins

- Formation aux outils micro



Formation

10/1997 Université de Paris XII, Paris, ile de france

Maîtrise, IEP, IUP, Bac + 4

Maîtrise de management transport et logistique

6/1991 Ecole normale les rivageois, Liège, Belgique

Licence, Bac + 3

Licence d'enseignement en Physiques, Chimie et Biologie

6/1987 Institut Saint Joseph, Ciney, Belgique

Bac Professionnel, BEP, CAP

BAC C



Compétences

ERP ORACLE RETAIL Expert Actuellement utilisée/4

SQL, Wireless Expert Actuellement utilisée/4

Système d'encaissement IBM GSA Expert il y a 4 ans et plus/3

Langues

Anglais (Intermédiaire)

Informations supplémentaires

Points forts et centres d'intérêts professionnels : contact et compréhension des besoins des utilisateurs finaux, transcription dans l'outil, intégration de nouvelles technologies.Expertise fonctionnel sur ERP ORACLE RETAIL.



Mes compétences :

AMOA

Distribution

Distribution textile

Encaissement

ERP

Informatique

magasin

Microsoft SQL

MOA

MOA & AMOA

Oracle

Oracle Retail

Retail

rms

RPM

SIM

Système d'Information

Textile