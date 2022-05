Thierry WARTEL

Niveau 3 Responsable en Contrôles Non Destructifs

En charge des accréditations de procédés spéciaux tels que les contrôles non destructifs; les traitements thermiques et les traitements de surface au sein de Safran Transmission Systems (ex HISPANO-SUIZA).



Auditeur SAFRAN pour les contrôles non destructifs et support Nadcap sur ces mêmes Contrôles Non Destructifs; et représentant au sein du COSAC.



En charge des qualifications de procédés spéciaux pour le groupe SAFRAN.



Mes compétences :

Anglais

Contrôle non destructif

Audit qualité

Audit externe

Non Destructive Testing

Lean Six Sigma