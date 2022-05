Gérant d'entreprise depuis le 1er juillet 2011, SARL GEMMAT, concessionnaire des piscines Desjoyaux sur le Bas-Rhin.

Depuis l'existance de cette concession, crée en 1988, ce sont plus de 1200 piscines qui ont été vendues et installées sur le département, avec plus de 5000 clients magasin.





Mes compétences :

Bâtiment

Chalenge

Charisme

Commercial

Contrôle d'accès

Esprit d'équipe

Maintenance

Management

Management de projet

Microsoft accès

Portes automatiques

Second oeuvre