Thierry VARENNE

Passionné d'informatique, j'ai suivi une formation en informatique. Après avoir intégrer une SSII dans laquelle j'ai eu plusieurs missions, technicien support Niv 1 et 2, technicien de proximité, technicien migration (xp - > win7), coordinateur de production (helpdesk), formation informatique (win 7 & office 2007) en tant que formateur.

Je me suis orienté ensuite vers le packaging pendant un an (InstallShield, Advanced Installer, installation silencieuse, msi, exe) d'applications diverses. Destinés au déploiement via sccm, altiris, ect... ou intégrés dans un master (MDT).

Actuellement en tant qu'ingénieur poste de travail, je suis chargé de la maintenance mise à jour de master sous SCCM 2012R2, SCCM CB (master w7, w8.1 & w10), intégration et déploiement d'applications, reporting sous power bi (sql sccm).