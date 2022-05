Thierry William BOURY

Bonjour,



je développe, depuis plusieurs années, plusieurs activités en ligne :



Banques en ligne traditionnelles : Hello Bank, Fortunéo Banque, Boursorama



Applications mobile bancaires : Révolut (anglais), Aumax, Vivid (allemand), Bit Panda (autrichien)



Applications mobiles boursières :



Trading 212

Trade Republic

Bux 0



Dans toutes ces activités, vous gagnerez des primes d inscription, puis d autres primes de recommandation



Je propose aussi un programme d investissement dans l or et les diamants, société enregistrée à Dubai en 2019, les rendements mensuels sur votre investissement seront très interessants : de 3 à 5 %/semaine selon de mode de rendement choisi



Vous avez la possibilité de tester cette activité à partir de 50 € seulement



vous aussi la possiblité de recommander cette affaire à vos amis, et ainsi, générer encore + de revenus...



L or est un marché fiable et a une valeur inaltérable





Contactez moi, je vous répondrai avec plaisir :





FB : thierry william

Télégram : +33 665 09 34 76

Whats App : +33 665 09 34 76

Skype : thierry3347





Mes compétences :

Marketing relationnel