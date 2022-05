Thierry WILLIAME

Exigeant et diplomate de nature, j'aime le travail bien fait dans le respect des objectifs fixés (sécurité, délais, coûts) , et des contraintes de l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion de maintenance

Automatismes industriels

Sécurité au travail

Environnement de travail

Windows

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Certication MASE

Gantt

Audits internes QSE

PERT

Maintenance préventive et maintenance curativ

Environnement

Qualité

Développement durable

Pareto

Contrôle Non Destructif

GRAFCET

Gestion des stocks

Respect des délais

Amélioration de process

Amélioration continue

Évaluation des risques professionnels

Prévention des risques

Gestion des déchets

Maintenance

Formateur

Gestion d'un Poste de Commandement

Securité en hauteur en milieu industriel

Activer un Poste de Commandement APCEX1

Auditeur Interne ISO 9001 - 14001

Budgets

Siemens Hardware

PABX

Netscape Navigator

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Lockout/Tagout

Autocad

Audit