Thiéry SCHMITT

Confrontée aux attentes de la Direction, des métiers, et au rythme des technologies, la DSI doit faire évoluer le Système d'Information (SI), tout en garantissant les coûts et la qualité de service.

Pour y parvenir, le DSI peut s'appuyer sur une organisation collaborative équilibrée qui lui permet de co-piloter le SI et de gérer les opérations informatiques avec du recul, en complément de la structure hiérarchique.

Le système de management transverse, basé sur des modèles de processus éprouvés (ITIL, CobIT, ISO 20k), répond à ces exigences en intégrant la gouvernance, les projets et la production informatiques dans une dynamique de progrès.

En faisant appel à TSI Conseil, les entreprises bénéficient de plus de 20 années de pratique dans différents secteurs pour la conception personnalisée du dispositif et son déploiement au rythme souhaité.

Avec cette valeur ajoutée "service", la DSI renforce sa contribution au développement durable du "business" par l'efficacité de ses prestations, mais aussi l'innovation pour le client final.





Mes compétences :

Gouvernance SI et TBord (BSC, OVAR, PMO)

Formation (CNAM): organisation, audit, changement

IT Service Mgt (catalogue,coûts,gpec,opérations)

AMO projets SI (Bus. Case, Risques, Choix, Tests)

Conduite du changement, intégration, coaching

Audit de maturité des processus (CISA, ISO 19011)

Conception Systèmes Mgt (ITIL,CobIT,ISO 20k-9001)

Conseil en organisation et IT Management

Formation (IUT) : Management de projet et qualité

Résolution de problèmes (PDCA, OMQ, BPR)

Sécurité de l'information (ISO 27001, ISO 27005)

Intégration agile DEVOPS