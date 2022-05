Thimothee Kone est Photographe,( freelance) , passionné de la photo depuis ma tendre enfance, d'où cette passion est devenu ma profession Vous êtes une entreprise, un artisan, un éditeur, un artiste, un créateur, un graphiste et vous avez besoin d’images pour tout type de support.

Vous recherchez des photos graphiques, de très haute qualité avec une identité et une créativité qui vous est propre.



Vous avez besoin d’un reportage sur le vif pendant un séminaire, d’une commande avec une mise en scène particulière pour une campagne de publicité, une animation photo durant un évènement, un portrait éditorial d’une personnalité…



Décrivez moi votre projet et j’établirai un devis et un plan d’action adapté à vos attentes, vos contraintes et votre utilisation des images. Si vous avez des questions contactez moi.0622291853.



Mes compétences :

Photographie

Pack Adobe : Indesign, Photoshop, Illustrator, Fir

Pack Office : Word, Excel, PowerPoint