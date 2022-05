Thiry FRANCOISE

Consultante indépendante en protection sociale, j'interviens dans le cadre de missions destinées aux spécialistes RH ou aux professionnels du secteur de l'assurance de personnes.

Mon parcours professionnel en tant que chargée d'affaires, allié à une formation de juriste, me permet de cerner au mieux leurs attentes.

J'ai une très bonne connaissance du terrain ce qui me permet d'intervenir de manière efficace auprès de commerciaux et de gestionnaires en prévoyance.

Les responsables RH ont été mes interlocuteurs ces dernières années, et je suis à même d'appréhender leurs contraintes sociales et financières.

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus :

thiryfr@wanadoo.fr



Mes compétences :

Négociation commerciale

Protection Sociale

Pédagogie

Audit

Formation professionnelle

Assurance